توكنوميكس Sonic SVM (SONIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sonic SVM (SONIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sonic SVM (SONIC) هو أول امتداد لشبكة SVM يتم إطلاقه على سولانا، للألعاب والتطبيقات. تشغيل ويب3 طبقة تطبيق TikTok - دمج مليار مستخدم جديد. تم إنشاؤه باستخدام Sonic HyperGrid، وهو إطار عمل لتنظيم عمليات التجميع المتفائلة في سولانا. الموقع الرسمي: https://www.sonic.game/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES اشتر SONIC الآن!

توكنوميكس Sonic SVM (SONIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sonic SVM (SONIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 السعر الحالي: $ 0.22169 $ 0.22169 $ 0.22169 معرفة المزيد عن سعر Sonic SVM (SONIC)

توكنوميكس Sonic SVM (SONIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sonic SVM (SONIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SONIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SONIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SONIC، استكشف السعر المباشر لتوكن SONIC!

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