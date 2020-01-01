توكنوميكس Soil (SOIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Soil (SOIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Soil (SOIL) Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. الموقع الرسمي: https://soil.co/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 اشتر SOIL الآن!

توكنوميكس Soil (SOIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Soil (SOIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 40.66M $ 40.66M $ 40.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4 $ 4 $ 4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 السعر الحالي: $ 0.2663 $ 0.2663 $ 0.2663 معرفة المزيد عن سعر Soil (SOIL)

توكنوميكس Soil (SOIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Soil (SOIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOIL، استكشف السعر المباشر لتوكن SOIL!

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