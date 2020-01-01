توكنوميكس Swarm Markets (SMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Swarm Markets (SMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Swarm Markets (SMT) Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. الموقع الرسمي: https://swarm.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.swarm.markets مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f اشتر SMT الآن!

توكنوميكس Swarm Markets (SMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Swarm Markets (SMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0571 $ 0.0571 $ 0.0571 معرفة المزيد عن سعر Swarm Markets (SMT)

توكنوميكس Swarm Markets (SMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Swarm Markets (SMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMT، استكشف السعر المباشر لتوكن SMT!

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