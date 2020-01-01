توكنوميكس Smart Blockchain (SMART) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smart Blockchain (SMART)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Smart Blockchain (SMART) Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. الموقع الرسمي: https://smartblockchain.com/en/ الوثيقة البيضاء: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf مستكشف الكتل: https://smartexplorer.com/ اشتر SMART الآن!

توكنوميكس Smart Blockchain (SMART) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smart Blockchain (SMART)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.40B $ 38.40B $ 38.40B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 السعر الحالي: $ 0.004267 $ 0.004267 $ 0.004267 معرفة المزيد عن سعر Smart Blockchain (SMART)

توكنوميكس Smart Blockchain (SMART): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Smart Blockchain (SMART) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMART التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMART التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMART، استكشف السعر المباشر لتوكن SMART!

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