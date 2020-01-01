توكنوميكس Shiro Neko (SHIRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shiro Neko (SHIRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shiro Neko (SHIRO) يشرع Shiro Neko, “White Cat” باللغة اليابانية، في رحلة لإثبات نفسه في مجال الكريبتو. وتحت إشراف الأسطوري Shiba Inu، يتعلم Shiro أساليب تقنية البلوكتشين، ويسعى جاهدًا لبناء إرثه الخاص مع $SHIRO. الموقع الرسمي: https://www.shironeko.gg/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 اشتر SHIRO الآن!

توكنوميكس Shiro Neko (SHIRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shiro Neko (SHIRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 385.53T $ 385.53T $ 385.53T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 السعر الحالي: $ 0.000000005898 $ 0.000000005898 $ 0.000000005898 معرفة المزيد عن سعر Shiro Neko (SHIRO)

توكنوميكس Shiro Neko (SHIRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shiro Neko (SHIRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIRO، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIRO!

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