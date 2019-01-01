توكنوميكس SENSORIUM (SENSO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SENSORIUM (SENSO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SENSORIUM (SENSO) Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. الموقع الرسمي: https://sensoriumxr.com/ الوثيقة البيضاء: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 اشتر SENSO الآن!

توكنوميكس SENSORIUM (SENSO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SENSORIUM (SENSO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 344.67K $ 344.67K $ 344.67K إجمالي العرض: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M العرض المتداول: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004687238098657136 $ 0.004687238098657136 $ 0.004687238098657136 السعر الحالي: $ 0.004905 $ 0.004905 $ 0.004905 معرفة المزيد عن سعر SENSORIUM (SENSO)

توكنوميكس SENSORIUM (SENSO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SENSORIUM (SENSO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SENSO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SENSO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SENSO، استكشف السعر المباشر لتوكن SENSO!

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