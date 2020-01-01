توكنوميكس S.C. Corinthians FT (SCCP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول S.C. Corinthians FT (SCCP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات S.C. Corinthians FT (SCCP) The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. الموقع الرسمي: https://socios.com/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 اشتر SCCP الآن!

توكنوميكس S.C. Corinthians FT (SCCP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار S.C. Corinthians FT (SCCP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 134.00K $ 134.00K $ 134.00K إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 592.40K $ 592.40K $ 592.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.02962 $ 0.02962 $ 0.02962 معرفة المزيد عن سعر S.C. Corinthians FT (SCCP)

توكنوميكس S.C. Corinthians FT (SCCP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس S.C. Corinthians FT (SCCP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCCP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCCP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCCP، استكشف السعر المباشر لتوكن SCCP!

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