توكنوميكس Sharpe AI (SAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sharpe AI (SAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sharpe AI (SAI) Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. الموقع الرسمي: http://sharpe.ai الوثيقة البيضاء: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 اشتر SAI الآن!

توكنوميكس Sharpe AI (SAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sharpe AI (SAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 السعر الحالي: $ 0.01809 $ 0.01809 $ 0.01809 معرفة المزيد عن سعر Sharpe AI (SAI)

توكنوميكس Sharpe AI (SAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sharpe AI (SAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SAI!

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