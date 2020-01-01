توكنوميكس RYO Token (RYO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RYO Token (RYO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RYO Token (RYO) RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability. الموقع الرسمي: https://ryocoin.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C اشتر RYO الآن!

توكنوميكس RYO Token (RYO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RYO Token (RYO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.82B $ 12.82B $ 12.82B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.743 $ 15.743 $ 15.743 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 السعر الحالي: $ 6.409 $ 6.409 $ 6.409 معرفة المزيد عن سعر RYO Token (RYO)

توكنوميكس RYO Token (RYO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RYO Token (RYO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RYO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RYO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RYO، استكشف السعر المباشر لتوكن RYO!

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