توكنوميكس RocketX exchange (RVF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RocketX exchange (RVF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RocketX exchange (RVF) RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. الموقع الرسمي: https://RocketX.exchange الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 اشتر RVF الآن!

توكنوميكس RocketX exchange (RVF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RocketX exchange (RVF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 السعر الحالي: $ 0.05043 $ 0.05043 $ 0.05043 معرفة المزيد عن سعر RocketX exchange (RVF)

توكنوميكس RocketX exchange (RVF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RocketX exchange (RVF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RVF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RVF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RVF، استكشف السعر المباشر لتوكن RVF!

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