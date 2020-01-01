توكنوميكس REVOX (REX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول REVOX (REX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات REVOX (REX) تعمل REVOX.AI على بناء واجهة الذكاء الاصطناعي المشتركة في ويب 3 (Web 3) من خلال البنية الأساسية للتعلم الآلي بدون إذن، مما يتيح بناء وابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية من خلال وكلاء معياريين. وقد حصدت تطبيقات REVOX الرائدة Web3 GPT Lense وSmart Wallet وReadON DAO APP بالفعل أكثر من 21 مليون مستخدم حول العالم. الموقع الرسمي: https://www.revox.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.revox.ai/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE اشتر REX الآن!

توكنوميكس REVOX (REX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار REVOX (REX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.63M $ 51.63M $ 51.63M إجمالي العرض: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B العرض المتداول: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.37M $ 79.37M $ 79.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.060105 $ 0.060105 $ 0.060105 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 السعر الحالي: $ 0.026458 $ 0.026458 $ 0.026458 معرفة المزيد عن سعر REVOX (REX)

توكنوميكس REVOX (REX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس REVOX (REX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REX، استكشف السعر المباشر لتوكن REX!

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