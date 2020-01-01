توكنوميكس READY (READY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول READY (READY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات READY (READY) READY! تعمل على بناء البنية الأساسية للألعاب التي تتطلب أموالاً حقيقية. مخترعو أسلوب اللعب "ادفع لتتكاثر واقتل لتكسب"، READY! يتخطى حدود ثقافة الألعاب، ويخلق مكانًا تلتقي فيه المراهنة القائمة على المهارة والمتعة والمكافآت. الموقع الرسمي: https://bravoready.com الوثيقة البيضاء: https://litepaper.bravoready.com/ready-litepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HKJHsYJHMVK5VRyHHk5GhvzY9tBAAtPvDkZfDH6RLDTd اشتر READY الآن!

توكنوميكس READY (READY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار READY (READY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 السعر الحالي: $ 0.003371 $ 0.003371 $ 0.003371 معرفة المزيد عن سعر READY (READY)

توكنوميكس READY (READY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس READY (READY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن READY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن READY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس READY، استكشف السعر المباشر لتوكن READY!

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