توكنوميكس Rebel Cars (RC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rebel Cars (RC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rebel Cars (RC) RebelCars.io هو نظام بيئي رائد لألعاب سباق السيارات Web3، طوره فريق رؤيوي يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في تطوير CGI، وسباقات السيارات، والألعاب. تم بناء النظام باستخدام Unreal Engine 5 وتقنية البلوكشين. يقوم RC بدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي والخصوم والميتاهومان بشكل سلس، ويوفر ميزات DeFi لاقتصادات مملوكة للاعبين، ويقدم ميزة فريدة تسمى "أسهم الحلبة" تتيح للمستخدمين الاستثمار في حلبات السباق مثل موناكو، سوزوكا، دبي، مونزا وأكثر من 20 حلبة أخرى لتحقيق دخل سلبي. يدعم هذا النظام البيئي سلسلة بطولات Crypto Racing Tournament، وهي ساحة سباق لامركزية عالمية مع جوائز حقيقية. الموقع الرسمي: https://rebelcars.io/ مستكشف الكتل: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 اشتر RC الآن!

توكنوميكس Rebel Cars (RC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rebel Cars (RC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 السعر الحالي: $ 0.00686 $ 0.00686 $ 0.00686 معرفة المزيد عن سعر Rebel Cars (RC)

توكنوميكس Rebel Cars (RC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rebel Cars (RC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RC، استكشف السعر المباشر لتوكن RC!

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