توكنوميكس Rabi (RABI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rabi (RABI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rabi (RABI) The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. الموقع الرسمي: https://rabi.foundation/ الوثيقة البيضاء: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 اشتر RABI الآن!

توكنوميكس Rabi (RABI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rabi (RABI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 378.60K $ 378.60K $ 378.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000365819963146221 $ 0.000365819963146221 $ 0.000365819963146221 السعر الحالي: $ 0.0003786 $ 0.0003786 $ 0.0003786 معرفة المزيد عن سعر Rabi (RABI)

توكنوميكس Rabi (RABI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rabi (RABI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RABI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RABI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RABI، استكشف السعر المباشر لتوكن RABI!

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