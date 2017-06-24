توكنوميكس Quantum R. Ledger (QRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quantum R. Ledger (QRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quantum R. Ledger (QRL) The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. الموقع الرسمي: https://theqrl.org/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.theqrl.org/ اشتر QRL الآن!

توكنوميكس Quantum R. Ledger (QRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quantum R. Ledger (QRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.68M $ 48.68M $ 48.68M إجمالي العرض: $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M العرض المتداول: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 75.24M $ 75.24M $ 75.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 السعر الحالي: $ 0.71656 $ 0.71656 $ 0.71656 معرفة المزيد عن سعر Quantum R. Ledger (QRL)

توكنوميكس Quantum R. Ledger (QRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quantum R. Ledger (QRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QRL، استكشف السعر المباشر لتوكن QRL!

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