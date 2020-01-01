توكنوميكس PLAYZAP (PZP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PLAYZAP (PZP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PLAYZAP (PZP) PlayZap Game عبارة عن منصة ألعاب تنافسية تعتمد على المهارات وتركز على اللاعبين العاديين على الأجهزة المحمولة. تم بناء المنصة على تقنية البلوكتشين مع اقتصاد توكن مستدام ومدعوم بتوكن $PZP الأصلي. مع أكثر من 1.3 مليون محفظة نشطة وأكثر من 3 ملايين معاملة على السلسلة، تعد PlayZap منصة Gamefi الرائدة التي تركز على الأجهزة المحمولة. الموقع الرسمي: https://www.playzap.games/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb اشتر PZP الآن!

توكنوميكس PLAYZAP (PZP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PLAYZAP (PZP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 السعر الحالي: $ 0.01213 $ 0.01213 $ 0.01213 معرفة المزيد عن سعر PLAYZAP (PZP)

توكنوميكس PLAYZAP (PZP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PLAYZAP (PZP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PZP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PZP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PZP، استكشف السعر المباشر لتوكن PZP!

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