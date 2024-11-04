ما هو PIVN ( PIVN )

PIVN stands for Private Identification Virtual Number, which is a secure shopping and delivery number created by encrypting a user’s name, phone number, and address. PIVN token is used within the ecosystem of the project, including home number security services. It is used as a fee for using the home number service, as well as for Web 3.0 and DID-related services, platforms, and ecosystem rewards and usage. Home numbers and personal information are stored on the IPFS blockchain distributed server using hash values to prevent hacking, and an NFT is issued for each home number. The home number smart contract platform is a blockchain e-commerce platform that combines home number patented technology with smart contracts, a core feature of the blockchain. When delivery completion information collected by the home number system acting as an Oracle (external trusted party) is sent to the smart contract system, the encrypted cryptocurrency that the buyer deposited into the decentralized system‘s smart contract is automatically paid to the seller. When storing smart contracts on the decentralized system, personal information of the seller and buyer is processed safely using the secure home number. By utilizing a decentralized smart contract system that combines escrow and home numbers, transactions can be conducted safely and at a low cost worldwide without intermediaries. The PIVN project holds 23 patents in countries such as Korea, the United States, Japan, China, Russia, and Indonesia.

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توقع سعر PIVN

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل PIVN، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PIVN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPIVN.

سجل أسعار PIVN

يوفر تتبع مسار سعر PIVN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PIVN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار PIVN.

كيفية شراء PIVN ( PIVN )

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PIVN المورد

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