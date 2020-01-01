توكنوميكس Pepe Unchained (PEPU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepe Unchained (PEPU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepe Unchained (PEPU) مرحبًا بك في عالم PEPE Unchained، حيث تلتقي أسطورة Pepe بالتكنولوجيا المتطورة لسلسلة الكتل من الطبقة 2. استعد لتجربة مضاعفة مكافآت التخزين، ومضاعفة Pepe، ومزيد من المتعة! الموقع الرسمي: https://pepeunchained.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 اشتر PEPU الآن!

توكنوميكس Pepe Unchained (PEPU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepe Unchained (PEPU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M إجمالي العرض: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B العرض المتداول: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 السعر الحالي: $ 0.0006436 $ 0.0006436 $ 0.0006436 معرفة المزيد عن سعر Pepe Unchained (PEPU)

توكنوميكس Pepe Unchained (PEPU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepe Unchained (PEPU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEPU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEPU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEPU، استكشف السعر المباشر لتوكن PEPU!

كيفية شراء PEPU هل أنت مهتم بإضافة Pepe Unchained (PEPU) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PEPU ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء PEPU على MEXC الآن!

تاريخ سعر Pepe Unchained (PEPU) يساعد تحليل تاريخ أسعار PEPU المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار PEPU الآن!

توقعات سعر PEPU هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PEPU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PEPU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PEPU الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!