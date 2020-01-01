توكنوميكس Oraichain (ORAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oraichain (ORAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oraichain (ORAI) Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. الموقع الرسمي: https://orai.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.orai.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 اشتر ORAI الآن!

توكنوميكس Oraichain (ORAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oraichain (ORAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.66M $ 42.66M $ 42.66M إجمالي العرض: $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M العرض المتداول: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.04M $ 61.04M $ 61.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 السعر الحالي: $ 3.086 $ 3.086 $ 3.086 معرفة المزيد عن سعر Oraichain (ORAI)

توكنوميكس Oraichain (ORAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oraichain (ORAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORAI، استكشف السعر المباشر لتوكن ORAI!

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