توكنوميكس AllianceBlock Nexera (NXRA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AllianceBlock Nexera (NXRA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AllianceBlock Nexera (NXRA) Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. الموقع الرسمي: https://www.nexera.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.nexera.network مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e اشتر NXRA الآن!

توكنوميكس AllianceBlock Nexera (NXRA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AllianceBlock Nexera (NXRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.78M $ 18.78M $ 18.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 السعر الحالي: $ 0.00939 $ 0.00939 $ 0.00939 معرفة المزيد عن سعر AllianceBlock Nexera (NXRA)

توكنوميكس AllianceBlock Nexera (NXRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AllianceBlock Nexera (NXRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NXRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NXRA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NXRA، استكشف السعر المباشر لتوكن NXRA!

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