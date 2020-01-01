توكنوميكس Ninja Squad Token (NST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ninja Squad Token (NST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ninja Squad Token (NST) مفتاح لتحليلات ويب 3 (Web3) والتعليم والأخبار ونظام التداول. الموقع الرسمي: https://ninjatraders.io/ الوثيقة البيضاء: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW اشتر NST الآن!

توكنوميكس Ninja Squad Token (NST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ninja Squad Token (NST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.56M $ 31.56M $ 31.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.8 $ 8.8 $ 8.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 السعر الحالي: $ 3.156 $ 3.156 $ 3.156 معرفة المزيد عن سعر Ninja Squad Token (NST)

توكنوميكس Ninja Squad Token (NST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ninja Squad Token (NST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NST، استكشف السعر المباشر لتوكن NST!

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