توكنوميكس NOMOEX TOKEN (NOMOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NOMOEX TOKEN (NOMOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NOMOEX TOKEN (NOMOX) We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. الموقع الرسمي: https://nomoex.com الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.nomoex.com مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 اشتر NOMOX الآن!

توكنوميكس NOMOEX TOKEN (NOMOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NOMOEX TOKEN (NOMOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 السعر الحالي: $ 0.008244 $ 0.008244 $ 0.008244 معرفة المزيد عن سعر NOMOEX TOKEN (NOMOX)

توكنوميكس NOMOEX TOKEN (NOMOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NOMOEX TOKEN (NOMOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOMOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOMOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOMOX، استكشف السعر المباشر لتوكن NOMOX!

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