توكنوميكس Partisia Blockchain (MPC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Partisia Blockchain (MPC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Partisia Blockchain (MPC) Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. الموقع الرسمي: https://partisiablockchain.com/ الوثيقة البيضاء: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation مستكشف الكتل: https://browser.partisiablockchain.com/ اشتر MPC الآن!

توكنوميكس Partisia Blockchain (MPC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Partisia Blockchain (MPC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 358.59M $ 358.59M $ 358.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.73M $ 21.73M $ 21.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 السعر الحالي: $ 0.02173 $ 0.02173 $ 0.02173 معرفة المزيد عن سعر Partisia Blockchain (MPC)

توكنوميكس Partisia Blockchain (MPC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Partisia Blockchain (MPC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MPC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MPC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MPC، استكشف السعر المباشر لتوكن MPC!

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