توكنوميكس MON Protocol (MON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MON Protocol (MON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MON Protocol (MON) Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. الموقع الرسمي: https://monprotocol.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.monprotocol.ai/tokenomics مستكشف الكتل: https://etherscan.io/ اشتر MON الآن!

توكنوميكس MON Protocol (MON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MON Protocol (MON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 554.76M $ 554.76M $ 554.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 السعر الحالي: $ 0.0203 $ 0.0203 $ 0.0203 معرفة المزيد عن سعر MON Protocol (MON)

توكنوميكس MON Protocol (MON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MON Protocol (MON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MON، استكشف السعر المباشر لتوكن MON!

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