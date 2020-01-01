توكنوميكس My Lovely Planet (MLC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول My Lovely Planet (MLC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات My Lovely Planet (MLC) My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. الموقع الرسمي: https://www.mylovelyplanet.org/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 اشتر MLC الآن!

توكنوميكس My Lovely Planet (MLC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار My Lovely Planet (MLC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.11M $ 23.11M $ 23.11M إجمالي العرض: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M العرض المتداول: $ 71.08M $ 71.08M $ 71.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.80M $ 74.80M $ 74.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 السعر الحالي: $ 0.3252 $ 0.3252 $ 0.3252 معرفة المزيد عن سعر My Lovely Planet (MLC)

توكنوميكس My Lovely Planet (MLC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس My Lovely Planet (MLC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MLC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MLC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MLC، استكشف السعر المباشر لتوكن MLC!

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