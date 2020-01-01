توكنوميكس Flamengo Fan Token (MENGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flamengo Fan Token (MENGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. الموقع الرسمي: https://socios.com مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc اشتر MENGO الآن!

توكنوميكس Flamengo Fan Token (MENGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flamengo Fan Token (MENGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M إجمالي العرض: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M العرض المتداول: $ 12.10M $ 12.10M $ 12.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.1224 $ 0.1224 $ 0.1224 معرفة المزيد عن سعر Flamengo Fan Token (MENGO)

توكنوميكس Flamengo Fan Token (MENGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flamengo Fan Token (MENGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MENGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MENGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MENGO، استكشف السعر المباشر لتوكن MENGO!

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