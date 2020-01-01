توكنوميكس Leeds United FC (LUFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Leeds United FC (LUFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Leeds United FC (LUFC) One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. الموقع الرسمي: https://www.socios.com/fan-tokens/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 اشتر LUFC الآن!

توكنوميكس Leeds United FC (LUFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Leeds United FC (LUFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 94.57K $ 94.57K $ 94.57K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 289.60K $ 289.60K $ 289.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.02896 $ 0.02896 $ 0.02896 معرفة المزيد عن سعر Leeds United FC (LUFC)

توكنوميكس Leeds United FC (LUFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Leeds United FC (LUFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUFC، استكشف السعر المباشر لتوكن LUFC!

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