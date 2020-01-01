توكنوميكس Luxury Travel Token (LTT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Luxury Travel Token (LTT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Luxury Travel Token (LTT) Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters. الموقع الرسمي: https://lt-t.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7 اشتر LTT الآن!

توكنوميكس Luxury Travel Token (LTT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Luxury Travel Token (LTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 470.66M $ 470.66M $ 470.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.193562 $ 0.193562 $ 0.193562 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 السعر الحالي: $ 0.0047066 $ 0.0047066 $ 0.0047066 معرفة المزيد عن سعر Luxury Travel Token (LTT)

توكنوميكس Luxury Travel Token (LTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Luxury Travel Token (LTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LTT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LTT، استكشف السعر المباشر لتوكن LTT!

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