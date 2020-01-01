توكنوميكس Laqira Protocol (LQR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Laqira Protocol (LQR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Laqira Protocol (LQR) Laqira Protocol هو مركز DeFi ويضم منتجات مبتكرة بما في ذلك LaqiraPay و LaqiDex و TaBit. الموقع الرسمي: https://laqira.io الوثيقة البيضاء: https://laqira.io/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf اشتر LQR الآن!

توكنوميكس Laqira Protocol (LQR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Laqira Protocol (LQR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 السعر الحالي: $ 0.10605 $ 0.10605 $ 0.10605 معرفة المزيد عن سعر Laqira Protocol (LQR)

توكنوميكس Laqira Protocol (LQR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Laqira Protocol (LQR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LQR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LQR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LQR، استكشف السعر المباشر لتوكن LQR!

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