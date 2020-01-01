توكنوميكس League of Traders (LOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول League of Traders (LOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات League of Traders (LOT) A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! الموقع الرسمي: https://leagueoftraders.io الوثيقة البيضاء: https://docs.leagueoftraders.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd اشتر LOT الآن!

توكنوميكس League of Traders (LOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار League of Traders (LOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 151.94M $ 151.94M $ 151.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.79M $ 20.79M $ 20.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 السعر الحالي: $ 0.02079 $ 0.02079 $ 0.02079 معرفة المزيد عن سعر League of Traders (LOT)

توكنوميكس League of Traders (LOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس League of Traders (LOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOT، استكشف السعر المباشر لتوكن LOT!

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