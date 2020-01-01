توكنوميكس LBRY Credits (LBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LBRY Credits (LBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LBRY Credits (LBC) LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. الموقع الرسمي: https://lbry.com/ الوثيقة البيضاء: https://lbry.tech مستكشف الكتل: https://explorer.lbry.com اشتر LBC الآن!

توكنوميكس LBRY Credits (LBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LBRY Credits (LBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 866.21K $ 866.21K $ 866.21K إجمالي العرض: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B العرض المتداول: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 السعر الحالي: $ 0.001324 $ 0.001324 $ 0.001324 معرفة المزيد عن سعر LBRY Credits (LBC)

توكنوميكس LBRY Credits (LBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LBRY Credits (LBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LBC، استكشف السعر المباشر لتوكن LBC!

كيفية شراء LBC هل أنت مهتم بإضافة LBRY Credits (LBC) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء LBC ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء LBC على MEXC الآن!

تاريخ سعر LBRY Credits (LBC) يساعد تحليل تاريخ أسعار LBC المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار LBC الآن!

توقعات سعر LBC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه LBC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار LBC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر LBC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!