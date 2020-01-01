توكنوميكس Hivello (HVLO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hivello (HVLO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hivello (HVLO) تتمثل مهمة Hivello في تبسيط عملية تعدين DePIN بشكل جذري وفتحها أمام الجميع. تمكن Hivello المستخدمين من الوصول إلى تعدين DePIN من خلال تجميع شبكات DePIN في تطبيق عقدة فائق الذكاء وبسيط للغاية. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتقدم (Hivello Intelligence) لتحسين مكافآت التعدين، تضمن Hivello أنك تقوم دائمًا بتعدين أكثر DePINs ربحية بناءً على أجهزتك وموقعك وظروف الشبكة. هذا يزيل الحواجز الفنية، مما يسهل على أي شخص المشاركة والكسب من البنية التحتية اللامركزية بدون رسوم مسبقة. الموقع الرسمي: https://hivello.com الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR اشتر HVLO الآن!

توكنوميكس Hivello (HVLO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hivello (HVLO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 525.32K $ 525.32K $ 525.32K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 السعر الحالي: $ 0.0004845 $ 0.0004845 $ 0.0004845 معرفة المزيد عن سعر Hivello (HVLO)

توكنوميكس Hivello (HVLO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hivello (HVLO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HVLO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HVLO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HVLO، استكشف السعر المباشر لتوكن HVLO!

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