توكنوميكس Helium Network Token (HNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Helium Network Token (HNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Helium Network Token (HNT) Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. الموقع الرسمي: https://www.helium.com/ الوثيقة البيضاء: http://docs.helium.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux اشتر HNT الآن!

توكنوميكس Helium Network Token (HNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Helium Network Token (HNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 572.66M $ 572.66M $ 572.66M إجمالي العرض: $ 223.00M $ 223.00M $ 223.00M العرض المتداول: $ 185.87M $ 185.87M $ 185.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 687.06M $ 687.06M $ 687.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 السعر الحالي: $ 3.081 $ 3.081 $ 3.081 معرفة المزيد عن سعر Helium Network Token (HNT)

توكنوميكس Helium Network Token (HNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Helium Network Token (HNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HNT، استكشف السعر المباشر لتوكن HNT!

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