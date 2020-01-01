توكنوميكس Giant Mammoth (GMMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Giant Mammoth (GMMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Giant Mammoth (GMMT) Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. الموقع الرسمي: https://mammothlabs.io/ الوثيقة البيضاء: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf مستكشف الكتل: https://scan.gmmtchain.io/ اشتر GMMT الآن!

توكنوميكس Giant Mammoth (GMMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Giant Mammoth (GMMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 السعر الحالي: $ 0.003594 $ 0.003594 $ 0.003594 معرفة المزيد عن سعر Giant Mammoth (GMMT)

توكنوميكس Giant Mammoth (GMMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Giant Mammoth (GMMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GMMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GMMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GMMT، استكشف السعر المباشر لتوكن GMMT!

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