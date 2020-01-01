معلومات GemHUB (GHUB)

مشروع GemHUB (رمز GHUB) هو رمز فائدة أساسي صُمم لاستخدامه ضمن منصة Poplus، وهي منصة اجتماعية من الجيل التالي مبنية على تقنية البلوكشين. يهدف المشروع إلى بناء نظام رقمي مستدام قائم على مشاركة المستخدمين. يُستخدم GHUB داخل المنصة في مكافأة تفاعل المستخدمين، المشاركة في الفعاليات، الإعلانات، ومدفوعات المحتوى. ويُعزز هيكل الحوافز القائم على المشاركة التفاعل النشط من قبل المستخدمين، ويسهّل انضمام مستخدمين جدد إلى النظام البيئي. تُعد Poplus مركز تواصل Web3 يربط بين شركاء من قطاعات ترفيهية متعددة مثل الألعاب، البث، والتسوق، مع التركيز على مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي والإدارة الشفافة للمجتمع. انطلاقًا من هذا الأساس، يتوسع GHUB إلى مجالات مثل دمج خدمات الذكاء الاصطناعي، الربط بمنصات التسوق، وبناء بنية تحتية للاستثمار في الأصول الرقمية، مما يجعله محركًا رئيسيًا لنمو المنصة الذكية. GHUB ليس مجرد آلية مكافآت، بل يتطور ليصبح نموذج رمز موجه نحو المستقبل يعتمد على القيمة الناتجة من نشاط المستخدمين. ومن خلال شبكة شركاء موثوق بها، يواصل GHUB دعم تطوير نظام Web3 مستدام.