توكنوميكس GAMESTOP (GAMESTOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GAMESTOP (GAMESTOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GAMESTOP (GAMESTOP) تقدم GME فرصة استثمارية فريدة من نوعها من خلال الجمع بين الجاذبية الفيروسية لعملات الميم وقاعدة مجتمعية قوية. لقد خلقت GME هوية مجتمعية بين مستثمريها، الذين لا يرون أنفسهم كمستثمرين فحسب، بل كجزء من حركة. يحافظ هذا الجانب المجتمعي على الرواية حية من خلال منصات مختلفة مثل Reddit وX (تويتر سابقًا) ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تحافظ التحديثات والنظريات وعملات الميم على الاهتمام بـ GME. الموقع الرسمي: https://gmeethereum.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 اشتر GAMESTOP الآن!

توكنوميكس GAMESTOP (GAMESTOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GAMESTOP (GAMESTOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.72M $ 26.72M $ 26.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 السعر الحالي: $ 0.00006351 $ 0.00006351 $ 0.00006351 معرفة المزيد عن سعر GAMESTOP (GAMESTOP)

توكنوميكس GAMESTOP (GAMESTOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GAMESTOP (GAMESTOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAMESTOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAMESTOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAMESTOP، استكشف السعر المباشر لتوكن GAMESTOP!

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