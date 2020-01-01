توكنوميكس Financie Token (FNCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Financie Token (FNCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Financie Token (FNCT) FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community. الموقع الرسمي: https://fnct.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://fnct.xyz/whitepaper/en مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1 اشتر FNCT الآن!

توكنوميكس Financie Token (FNCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Financie Token (FNCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.96M $ 34.96M $ 34.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006789 $ 0.006789 $ 0.006789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 السعر الحالي: $ 0.0017479 $ 0.0017479 $ 0.0017479 معرفة المزيد عن سعر Financie Token (FNCT)

توكنوميكس Financie Token (FNCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Financie Token (FNCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FNCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FNCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FNCT، استكشف السعر المباشر لتوكن FNCT!

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