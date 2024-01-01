توكنوميكس EVR (EVR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EVR (EVR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EVR (EVR) A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. الموقع الرسمي: https://evernode.org الوثيقة البيضاء: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf مستكشف الكتل: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 اشتر EVR الآن!

توكنوميكس EVR (EVR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EVR (EVR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 السعر الحالي: $ 0.22363 $ 0.22363 $ 0.22363 معرفة المزيد عن سعر EVR (EVR)

توكنوميكس EVR (EVR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EVR (EVR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EVR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EVR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EVR، استكشف السعر المباشر لتوكن EVR!

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