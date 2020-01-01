توكنوميكس EVDC Network (EVDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EVDC Network (EVDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EVDC Network (EVDC) The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. الموقع الرسمي: https://evdc.network/ الوثيقة البيضاء: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 اشتر EVDC الآن!

توكنوميكس EVDC Network (EVDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EVDC Network (EVDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00004359 $ 0.00004359 $ 0.00004359 معرفة المزيد عن سعر EVDC Network (EVDC)

توكنوميكس EVDC Network (EVDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EVDC Network (EVDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EVDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EVDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EVDC، استكشف السعر المباشر لتوكن EVDC!

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