توكنوميكس Everton FC Fan Token (EFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Everton FC Fan Token (EFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Everton FC Fan Token (EFC) Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. الموقع الرسمي: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e اشتر EFC الآن!

توكنوميكس Everton FC Fan Token (EFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Everton FC Fan Token (EFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 970.89K $ 970.89K $ 970.89K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 معرفة المزيد عن سعر Everton FC Fan Token (EFC)

توكنوميكس Everton FC Fan Token (EFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Everton FC Fan Token (EFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EFC، استكشف السعر المباشر لتوكن EFC!

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