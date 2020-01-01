توكنوميكس Dtec (DTEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dtec (DTEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dtec (DTEC) Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. الموقع الرسمي: https://dtec.space/ الوثيقة البيضاء: https://dtec.space/whitepaper مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f اشتر DTEC الآن!

توكنوميكس Dtec (DTEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dtec (DTEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M إجمالي العرض: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M العرض المتداول: $ 66.24M $ 66.24M $ 66.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.85M $ 11.85M $ 11.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 السعر الحالي: $ 0.02633 $ 0.02633 $ 0.02633 معرفة المزيد عن سعر Dtec (DTEC)

توكنوميكس Dtec (DTEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dtec (DTEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DTEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DTEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DTEC، استكشف السعر المباشر لتوكن DTEC!

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