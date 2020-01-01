توكنوميكس Dingocoin (DINGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dingocoin (DINGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dingocoin (DINGO) Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. الموقع الرسمي: https://www.dingocoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 اشتر DINGO الآن!

توكنوميكس Dingocoin (DINGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dingocoin (DINGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 114.31B $ 114.31B $ 114.31B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 السعر الحالي: $ 0.00005271 $ 0.00005271 $ 0.00005271 معرفة المزيد عن سعر Dingocoin (DINGO)

توكنوميكس Dingocoin (DINGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dingocoin (DINGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DINGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DINGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DINGO، استكشف السعر المباشر لتوكن DINGO!

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