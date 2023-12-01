توكنوميكس Coinweb (CWEB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coinweb (CWEB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. الموقع الرسمي: https://www.coinweb.io الوثيقة البيضاء: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.coinweb.io/ اشتر CWEB الآن!

توكنوميكس Coinweb (CWEB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coinweb (CWEB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 السعر الحالي: $ 0.003498 $ 0.003498 $ 0.003498 معرفة المزيد عن سعر Coinweb (CWEB)

توكنوميكس Coinweb (CWEB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coinweb (CWEB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CWEB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CWEB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CWEB، استكشف السعر المباشر لتوكن CWEB!

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