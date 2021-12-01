توكنوميكس Ctomorrow Platform (CTP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ctomorrow Platform (CTP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ctomorrow Platform (CTP) CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. الموقع الرسمي: https://ctomorrow.io الوثيقة البيضاء: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 اشتر CTP الآن!

توكنوميكس Ctomorrow Platform (CTP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ctomorrow Platform (CTP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M إجمالي العرض: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B العرض المتداول: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 السعر الحالي: $ 0.002009 $ 0.002009 $ 0.002009 معرفة المزيد عن سعر Ctomorrow Platform (CTP)

توكنوميكس Ctomorrow Platform (CTP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ctomorrow Platform (CTP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTP، استكشف السعر المباشر لتوكن CTP!

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