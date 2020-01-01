توكنوميكس CREPE (CREPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CREPE (CREPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CREPE (CREPE) 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. الموقع الرسمي: https://crepe.fund/ الوثيقة البيضاء: https://bit.ly/3Q5QZSU مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a اشتر CREPE الآن!

توكنوميكس CREPE (CREPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CREPE (CREPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 680.50K $ 680.50K $ 680.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 السعر الحالي: $ 0.0001361 $ 0.0001361 $ 0.0001361 معرفة المزيد عن سعر CREPE (CREPE)

توكنوميكس CREPE (CREPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CREPE (CREPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CREPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CREPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CREPE، استكشف السعر المباشر لتوكن CREPE!

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