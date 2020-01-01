توكنوميكس CoW Protocol (COW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CoW Protocol (COW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CoW Protocol (COW) Protocol CoW هو بروتوكول تداول بدون إذن بالكامل يستخدم المزادات على دفعات كآلية للعثور على الأسعار. يستخدم Protocol CoW المزادات على دفعات لتعظيم السيولة عبر تزامن الرغبات (CoWs) بالإضافة إلى الاستفادة من كل السيولة المتاحة على السلسلة عند الحاجة. الموقع الرسمي: https://cow.fi الوثيقة البيضاء: https://docs.cow.fi/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB اشتر COW الآن!

توكنوميكس CoW Protocol (COW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CoW Protocol (COW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 190.28M $ 190.28M $ 190.28M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 496.29M $ 496.29M $ 496.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 383.40M $ 383.40M $ 383.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 السعر الحالي: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 معرفة المزيد عن سعر CoW Protocol (COW)

توكنوميكس CoW Protocol (COW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CoW Protocol (COW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COW، استكشف السعر المباشر لتوكن COW!

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