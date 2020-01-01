توكنوميكس Simons Cat (CAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Simons Cat (CAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Simons Cat (CAT) Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. الموقع الرسمي: https://www.simonscat.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.simons.cat مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse اشتر CAT الآن!

توكنوميكس Simons Cat (CAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Simons Cat (CAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 75.67M $ 75.67M $ 75.67M إجمالي العرض: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T العرض المتداول: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.35M $ 93.35M $ 93.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 السعر الحالي: $ 0.000010372 $ 0.000010372 $ 0.000010372 معرفة المزيد عن سعر Simons Cat (CAT)

توكنوميكس Simons Cat (CAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Simons Cat (CAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAT، استكشف السعر المباشر لتوكن CAT!

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