توكنوميكس Carnomaly (CARR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Carnomaly (CARR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Carnomaly (CARR) The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". الموقع الرسمي: https://carnomaly.io/ الوثيقة البيضاء: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E اشتر CARR الآن!

توكنوميكس Carnomaly (CARR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Carnomaly (CARR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M إجمالي العرض: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B العرض المتداول: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 السعر الحالي: $ 0.002036 $ 0.002036 $ 0.002036 معرفة المزيد عن سعر Carnomaly (CARR)

توكنوميكس Carnomaly (CARR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Carnomaly (CARR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CARR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CARR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CARR، استكشف السعر المباشر لتوكن CARR!

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