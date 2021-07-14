توكنوميكس Biswap (BSW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Biswap (BSW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Biswap (BSW) Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs. الموقع الرسمي: https://biswap.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.biswap.org/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 اشتر BSW الآن!

توكنوميكس Biswap (BSW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Biswap (BSW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M إجمالي العرض: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M العرض المتداول: $ 668.05M $ 668.05M $ 668.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.01M $ 14.01M $ 14.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.1669 $ 2.1669 $ 2.1669 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 السعر الحالي: $ 0.02001 $ 0.02001 $ 0.02001 معرفة المزيد عن سعر Biswap (BSW)

توكنوميكس Biswap (BSW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Biswap (BSW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BSW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSW، استكشف السعر المباشر لتوكن BSW!

كيفية شراء BSW هل أنت مهتم بإضافة Biswap (BSW) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء BSW ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء BSW على MEXC الآن!

تاريخ سعر Biswap (BSW) يساعد تحليل تاريخ أسعار BSW المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار BSW الآن!

توقعات سعر BSW هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BSW؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BSW الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر BSW الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!