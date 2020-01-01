توكنوميكس Botto (BOTTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Botto (BOTTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. الموقع الرسمي: https://www.botto.com الوثيقة البيضاء: https://docs.botto.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba اشتر BOTTO الآن!

توكنوميكس Botto (BOTTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Botto (BOTTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 48.55M $ 48.55M $ 48.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.55M $ 29.55M $ 29.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 السعر الحالي: $ 0.2955 $ 0.2955 $ 0.2955 معرفة المزيد عن سعر Botto (BOTTO)

توكنوميكس Botto (BOTTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Botto (BOTTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOTTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOTTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOTTO، استكشف السعر المباشر لتوكن BOTTO!

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